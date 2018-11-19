Названы самые необычные потери пассажиров на вокзалах Москвы

Москва, , 12:29 — REGNUM Костыли, лодка-байдарка и коробка с хомяками — самые необычные находки на вокзалах Москвы с начала 2018 года, сообщили 19 ноября в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов Российских железных дорог (РЖД).

Отмечается, что чаще всего пассажиры забывают сумки с самым разным содержимым, телефоны, документы и билеты на поезд, а также ключи, зарядные устройства и зонты.

При этом забытые на ж/д вокзалах документы передаются в линейные подразделения полиции, вещи — в камеру хранения, животные — в соответствующие службы, рассказали агентству новостей «Москва» в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в московском аэропорту Домодедово за восемь месяцев 2018 года на 15% выросло число обращений пассажиров, разыскивающих вещи, забытые в зоне аэровокзала или на борту воздушного судна. Самыми популярными потерями в зоне вылета стали предметы гардероба: шарфы, перчатки и шляпы.

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