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В России увеличились объемы высокотехничной медпомощи, заявили в Минздраве

Общество

«Как ни в какой другой стране мира»

Казань, 19 ноября 2018, 12:29 — REGNUM  Объемы высокотехничной медицинской помощи населению в России увеличились так, как ни в одной стране мира, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на заседании круглого стола Федерального центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья Минздрава России, который прошел в Казани. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба Казанского государственного медицинского университета.

«Мы умеем хорошо лечить людей. В России увеличились объемы высокотехничной медицинской помощи так, как ни в какой другой стране мира, — сказал чиновник. — Но при этом привлечь человека к нашим профилактическим программам очень сложно. Сделать это под силу только волонтерам: они излучают совершенно другую энергию».

Круглый стол прошёл 16 ноября в рамках Окружного форума волонтеров-медиков Приволжского федерального округа. Мероприятие объединило 30 экспертов и 200 участников из 14 регионов России.

Добровольцы, представители органов власти, руководители образовательных и медицинских учреждений обсудили работу Федерального центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья, нормативно-правовое регулирование волонтерской деятельности, а также развитие медицинского волонтерства в образовательных организациях.

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Медицина
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