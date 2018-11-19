В России увеличились объемы высокотехничной медпомощи, заявили в Минздраве

Казань, , 12:29 — REGNUM Объемы высокотехничной медицинской помощи населению в России увеличились так, как ни в одной стране мира, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на заседании круглого стола Федерального центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья Минздрава России, который прошел в Казани. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба Казанского государственного медицинского университета.

«Мы умеем хорошо лечить людей. В России увеличились объемы высокотехничной медицинской помощи так, как ни в какой другой стране мира, — сказал чиновник. — Но при этом привлечь человека к нашим профилактическим программам очень сложно. Сделать это под силу только волонтерам: они излучают совершенно другую энергию».

Круглый стол прошёл 16 ноября в рамках Окружного форума волонтеров-медиков Приволжского федерального округа. Мероприятие объединило 30 экспертов и 200 участников из 14 регионов России.

Добровольцы, представители органов власти, руководители образовательных и медицинских учреждений обсудили работу Федерального центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья, нормативно-правовое регулирование волонтерской деятельности, а также развитие медицинского волонтерства в образовательных организациях.

Читайте также: В Минздраве рассказали о планах снизить уровень потребления алкоголя в РФ