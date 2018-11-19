Производители пальмового масла в Индонезии выступили против Гринпис

Джакарта, , 12:33 — REGNUM Представители индонезийской индустрии пальмового масла призвали правительство страны предпринять решительные действия против международной неправительственной организации (НПО) Гринпис, которая, как они считают, вредит национальной экономике на мировом рынке, сообщает Antaranews.

Ассоциация работодателей Индонезии и Индонезийская ассоциация фермеров пальмового масла в письменном заявлении обратились к правительству страны.

Представители индустрии пальмового масла Индонезии предлагают правительству последовать примеру Индии и запретить эту организацию. По их словам, Индонезия не должна подчиняться требованиям Гринпис, потому что организация ведет «негативную, провокационную и бездоказательную кампанию».

Напомним, 6 членов организации Гринпис провели акцию протеста, проникнув на индонезийский танкер, перевозящий пальмовое масло. Эта акция оказала негативное влияние на имидж и экспорт индонезийского пальмового масла. Инцидент произошел в Кадисском заливе 18 ноября 2018 года.

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