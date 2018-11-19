Понедельник, 19 Ноября 2018 года
12:28:36 МСК

Роспотребнадзор предупредил о вспышке дифтерии в странах Латинской Америки

Общество

Наиболее тяжелое положение зафиксировано в Венесуэле, Йемене и Бангладеш

Москва, 19 ноября 2018, 12:19 — REGNUM  В странах Латинской Америки зафиксирован подъем заболеваемости дифтерией, которая считалась ликвидированной с 90-х годов прошлого века, сообщает 19 ноября Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

По данным ведомства, наиболее тяжелое положение зафиксировано в Венесуэле, Йемене и Бангладеш, где интенсивный рост заболеваемости этой инфекцией начался еще в прошлом году.

Напомним, дифтерия — острое инфекционное заболевание, которое характеризуется общей интексикацией организма с преимущественным поражением сердца, почек, нервной системы. Источником дифтерии является человек, ей можно заразиться через простое общение с носителем инфекции.

Читайте также: Роспотребнадзор: ситуация с дифтерией в Йемене катастрофическая

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Профилактика заболеваний
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить