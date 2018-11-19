Роспотребнадзор предупредил о вспышке дифтерии в странах Латинской Америки

Москва, , 12:19 — REGNUM В странах Латинской Америки зафиксирован подъем заболеваемости дифтерией, которая считалась ликвидированной с 90-х годов прошлого века, сообщает 19 ноября Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

По данным ведомства, наиболее тяжелое положение зафиксировано в Венесуэле, Йемене и Бангладеш, где интенсивный рост заболеваемости этой инфекцией начался еще в прошлом году.

Напомним, дифтерия — острое инфекционное заболевание, которое характеризуется общей интексикацией организма с преимущественным поражением сердца, почек, нервной системы. Источником дифтерии является человек, ей можно заразиться через простое общение с носителем инфекции.

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