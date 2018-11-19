Роспотребнадзор дал советы, как выбрать качественную шубу

Москва, , 12:15 — REGNUM При выборе меховых изделий покупатель должен, прежде всего, обращать внимание на маркировку изделия. Она должна быть нанесена на предметы одежды из нутрии, песца, норки и других пушных зверей в обязательном порядке. Как уточнили в Роспотребнадзоре, специальные контрольные идентификационные знаки (КИЗ) на меховых изделия отечественного производства должны быть зелёного цвета, а на импортных — красного.

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За продажу немаркированных шуб либо с маркировкой, не соответствующей требованиям законодательства, магазину грозит ответственность по статье 15.12 КОАП РФ, а такой товар подлежит конфискации.

Каждой шубе или дублёнке присваивается уникальный номер, который записывается на микросхеме. Подлинность КИЗ можно проверить на сайте Федеральной налоговой службы.

«После его ввода покупатель может узнать вид меха, бренд, в какой стране и на каком предприятии сшили его шубу или иное меховое изделие», — добавили в ведомстве.

Прочитать код можно также при помощи любого QR-считывателя, установленного на мобильное устройство.

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