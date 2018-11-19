Опасный транспорт: проблемы маршруток – их полная зависимость от выручки

Санкт-Петербург, , 12:09 — REGNUM Маршрутки не перестанут быть опасным видом транспорта до тех пор, пока не будет изменена бизнес-модель этого вида перевозок, по которой и компании и водители на 100% зависят от выручки, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 19 ноября, эксперт движения «Город и транспорт» Владимир Валдин, комментируя итоги опроса ВЦИОМ о самых опасных видах транспорта.

Как сообщалось ранее, 47% респондентов ответили социологам ВЦИОМ, что наиболее опасным видом транспорта они читают маршрутки. Аргумент, используемый чаще всего — регулярные аварии по вине водителей. 38% респондентов считают опасным видом транспорта самолеты, 23% — междугородние автобусы, 17% — наземный городской транспорт.

Ситуация с маршрутками не меняется и измениться не может, пока у этого вида перевозок сохраняется его нынешняя идеология. Они полностью зависят от получаемой выручки, «кормятся с обочины». Во многих городах им предлагают «самоокупаемые» маршруты. И, как сказано у Маркса, нет того преступления, на которое бизнес не пойдет ради 300% прибыли.

Водители маршруток конкурируют за пассажиров, в некоторых городах стоят на остановках в двух рядах, подрезают друг друга. Водители, чтобы больше заработать, подолгу не отдыхают, вследствие чего ездят в неадекватном состоянии, останавливаются в неположенных местах. Впрочем, все эти проблемы касаются не только маршруток, но и такси.

Перевозчики не должны зависеть от количества пассажиров. Если автобус едет пустым, то вопрос нужно задавать тому, кто составлял расписание. Не дело водителя заниматься проблемой наполняемости автобуса. Он должен крутить баранку, — отметил Валдин.