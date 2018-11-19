«Под смертью ходим!» – с ростовских крыш падают глыбы льда

Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM С ростовских крыш падают глыбы льда и сосульки. Об опасности горожан и гостей донской столицы предостерегают интернет-пользователи, которые жалуются на бездействие коммунальных служб и управляющих компаний. В социальных сетях они выкладывают подтверждающие фотоснимки и видео. В комментариях горожане опасаются за свои жизни, отмечая, что под домами, будто под смертью ходят.

«Буденновский 25. Это дом культурного наследия. Три года обращаюсь в разные инстанции, чтобы ремонтировали крышу. Обращался и в администрацию Ленинского района и управляющую компанию «Свой дом», и Государственную жилищную инспекцию Ростовской области — всё без толку. После каждого обращения, получаю ответ, что у нас все хорошо», — написал очевидец, опубликовавший видео, на котором видно, как лёд, упавший с крыши, чуть не зашиб прохожих.

«Госжилинспекция Ростовской области — сборище бездельников, волокитчиков, и, скорее всего, взяточников. Ни по одной жалобе на мою УК «РИК», которая кроме сбора денег ничего не делает, должной реакции не последовало. Одни отписки и отговорки, отсрочки», — ответил автору поста Владимир П.

«Зачем счищать, само упадёт», — иронично отметила Ольга И.

«Ну да, если зашибет кого-нибудь (не дай Господь), то будет, как с веткой на Пушкинской — никто не виноват, дерево само убило женщину. Снег и лед тоже сами летают с крыши, никто не виноват. Зато тарифы ЖКХ растут, а работать коммунальщики не хотят», — отметил Виктор Б.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области первый снегопад обернулся не только транспортным коллапсом. Рублём наказаны коммунальные службы, ответственные за своевременную уборку снега и наледи. В период с 13 по 15 ноября возбуждено более 70 дел об административной ответственности. Большая часть правонарушений — 70% — выявлена в Ростове-на-Дону.

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