Дети королевских семей Европы подвержены угрозам в школах — Kronen Zeitung

Вена, , 11:59 — REGNUM Отпрыски королевских семей Европы в последние недели подвергались угрозам от злоумышленников, пишет австрийская газета Kronen Zeitung 19 ноября.

Сейчас стало известно об октябрьском инциденте с шестилетней принцессой Швеции Эстель, герцогиней Эстергётландской. Девочка начала учебный год в частной элитной школе Campus Manilla.

В октябре в сети появился хэштег «принцесса в опасности». Под ним обсуждался вопрос: каков был бы выкуп, если бы вы похитили наследницу шведского престола? После этого случая в школе было созвано кризисное совещание и усилены меры безопасности. К счастью, угроза оказалась злой шуткой старших учеников.

Также в октябре этого года гражданин Великобритании был приговорен к 25 годам тюрьмы за террористическую деятельность. В частности, сторонник ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призывал к покушению на пятилетнего принца Джорджа Кембриджского, правнука королевы Елизаветы II. Он хотел отравить мальчика с помощью мороженого.

Школа, в которой учится сын принца Уильяма и герцогини Кейт, ежедневно проверяется королевской охраной. Все ученики обязаны прибывать туда строго в 8:20, и только после этого входит принц.

В следующем году младшая сестра принца Джорджа — принцесса Шарлотта — пойдет в школу и так же, как он, будет иметь своего телохранителя.

Три года назад с женщиной-полицейским, охранявшим принцессу Нидерландов Амалию в школе, произошел инцидент. Она забыла свое оружие в туалетной комнате для девочек, но к серьезным последствиям это не привело.

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