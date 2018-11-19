Жителей Москвы предупредили о тумане и гололедице до конца рабочей недели

Москва, , 11:48 — REGNUM В Москве на протяжении рабочей недели ожидается облачная погода с очагами туманов и гололедицей, сообщили 19 ноября в центре погоды «Фобос».

Отмечается, что погода будет преимущественно облачной с неустойчивыми прояснениями, местами возможны небольшие осадки, в ночные и утренние часы — очаги туманов и гололедица.

Температура воздуха в ночные часы в Москве будет составлять — 2… — 4 градуса, по области до — 6. Днем на протяжении недели в столице около 0. Атмосферное давление останется повышенным, уточняет агентство новостей «Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, ночь на 16 ноября в Московской области стала самой холодной с начала осени. В ночные часы температура воздуха упала до — 15 градусов. В Москве столбики термометров показывали от — 7 до — 9 градусов.

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