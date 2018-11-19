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Константинополь готовится объявить дату собора украинских раскольников

Общество

Варфоломей в очередной раз подтвердил решение о предоставлении томоса

Киев, 19 ноября 2018, 11:48 — REGNUM  Дата объединительного собора украинских раскольничьих организаций будет объявлена в конце ноября, сообщил официальный представитель организации «Киевский патриархат» Евстратий Зоря 19 ноября со ссылкой на коммьюнике Константинопольского патриархата.

Точную дату собора, который состоится в декабре 2018 года назовут во время заседания синода Константинопольского патриархата, который пройдёт с 27 по 29 ноября.

«Константинопольский патриархат снова подтверждает своё решение о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви на Украине», — добавил Зоря.

Напомним, по данным СМИ, собор пройдёт 9−10 декабря. Дата неоднократно переносилась из-за сложностей в подготовке мероприятия.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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