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Илон Маск заявил о завершении строительства тоннеля под Лос-Анджелесом

Общество

Предполагается, что тоннель будет открыт для публики 10 декабря

Лос-Анджелес, США, 19 ноября 2018, 11:43 — REGNUM  Американский бизнесмен Илон Маск заявил о завершении строительства тоннеля под Лос-Анджелесом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Boring Company только что прорвалась на другую сторону!» — написал Маск.

Добавим, что тоннелепроходческая машина «Годо» завершила проходку последнего участка тоннеля. Предполагается, что тоннель будет открыт для публики 10 декабря.

Напомним, о планах создания тоннеля под Лос-Анджелесом стало известно в 2016 году. Летом 2017 года начались строительные работы. Отмечалось, что тоннель должен решить проблему пробок в мегаполисе.

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Деятельность американского бизнесмена Илона Маска
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