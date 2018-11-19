Береговая охрана Турции спала более 40 мигрантов с острова

Анкара, , 11:23 — REGNUM Береговая охрана Турции спасла более 40 мигрантов, оказавшихся на одном из островов Эгейского моря, сообщает американское агентство Associated Press.

По данным турецких моряков, мигранты находились на острове Юмурта, расположенном у побережья турецкой провинции Балыкесир.

В спасательной операции участвовали два вертолета, а также один корабль береговой охраны. Среди спасенных мигрантов, страна происхождения которых не указывается, находились также женщины и дети.