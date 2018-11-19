Понедельник, 19 Ноября 2018 года
12:34:17 МСК

Береговая охрана Турции спала более 40 мигрантов с острова

Общество

В операции участвовали два вертолета и один корабль

Береговая охрана Турции спала более 40 мигрантов с острова
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мигранты

Анкара, 19 ноября 2018, 11:23 — REGNUM  Береговая охрана Турции спасла более 40 мигрантов, оказавшихся на одном из островов Эгейского моря, сообщает американское агентство Associated Press.

По данным турецких моряков, мигранты находились на острове Юмурта, расположенном у побережья турецкой провинции Балыкесир.

В спасательной операции участвовали два вертолета, а также один корабль береговой охраны. Среди спасенных мигрантов, страна происхождения которых не указывается, находились также женщины и дети.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграционная сделка ЕС — Турция
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить