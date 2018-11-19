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Внедорожники мэрии Якутска выставлены на продажу

Общество

Речь о четырёх автомобилях

Якутск, 19 ноября 2018, 13:51 — REGNUM  Три автомобиля TOYOTA LAND CRUISE и один NISSAN PATROL выставлены администрацией Якутска на торги. За все внедорожники руководство города намерено выручить почти 7,9 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Эти автомобили повышенной комфортности указаны в разделе «торги» на сайте мэрии. Первым был выставлен принадлежащий АО «Якутдорстрой» NISSAN PATROL, его цена — 1,77 млн рублей. Две TOYOTA LAND CRUISER, принадлежащие агентству по развитию территории Якутска, будут продаваться по 2,7 млн рублей каждая. Третий автомобиль этой же марки стоит на балансе управления делами Якутска. И стоит всего 719 тыс. рублей, региональные СМИ ранее сообщали о том, что он неисправен.

Как сообщало ИА REGNUM, принадлежащие мэрии Якутска машины представительского класса глава города Сардана Авксентьева обещала продать до своего избрания мэром. Вырученные деньги вернутся в бюджет города, также на них планируется купить УАЗ «Патриот».

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Региональные и муниципальные бюджеты-2018
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