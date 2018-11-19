В Томске создан Межвузовский международный студенческий центр

Томск, , 11:18 — REGNUM Межвузовский международный студенческий центр создан в Томске в рамках регионального форума объединений иностранных студентов, проходившего в Томске на прошлой неделе. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ).

Новый центр станет единой интерактивной площадкой и координирующим звеном межкультурных коммуникаций. Подписанное между томскими вузами соглашение предполагает сотрудничество в области создания общественных студенческих объединений и клубов, совместной реализации общественно — значимых проектов и инициатив, а также развития дружеских отношений между народами.

«Это ещё одна ступень в формировании межнационального диалога между студентами и преподавателями города Томска», — сообщил проректор по воспитательной работе и социальным вопросам ТГАСУ Федор Цап.

В день закрытия форума организаторы устроили концерт для его участников. На мероприятии студенты исполнили танцы и песни разных народов мира. Зрители увидели национальные костюмы и услышали, как звучит якутский инструменте хомус. Студенты ТГАСУ также стали участниками гала-концерта форума, ребята представили номера студии «Бхарата и коллектива кавказского танца «Навруз».