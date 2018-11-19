Как выбрать работу в сети и не прогадать?

Анастасия Алексеева, , 14:16 — REGNUM

Покидая стены школы или высшего учебного заведения, выпускники нередко оказываются на распутье с вопросом: «Куда идти дальше?». Многочисленные рассказы о различных профессиях часто не могут помочь составить полную картину со всеми нюансами. Гораздо эффективнее в таких случаях оказываются беседы с представителями тех самых специальностей или компаний. ИА REGNUM составило подборку YouTube-каналов, которые посвящены обзорам различных работ и условиям труда, и будут интересны людям всех возрастов.

10 глупых вопросов

На YouTube канале «Жиза» регулярно выходят разные форматы познавательных и развлекательных шоу. Один из проектов — «10 глупых вопросов», запущенный в марте этого года. Его героями становятся представители различных профессий: кинолог, шеф-повар, тату-мастер, судмедэксперт, ведущий мероприятий и другие.

«Хочешь узнать больше о современных и интересных профессиях, но боишься задать глупый вопрос? Мы сделаем это за тебя!» — говорится в описании к каждому ролику.

Обязательно ли уметь рисовать тату-мастеру? Может ли спортивный комментатор явно болеть за одну из команд в эфире? Когда у психотерапевта самый активный сезон работы? Эти и другие вопросы авторы шоу не стесняются задавать известным и не очень специалистам. Например, известный шеф-повар Константин Ивлев рассказал, как себя ведет на кухне его жена, почему маленькое блюдо кладут на большую тарелку и где учиться на шеф-повара.

Masterminds

Издание Wired в конце октября запустило проект Masterminds («Вдохновители»), рассказывающий о представителях необычных профессий. На канале вышло пока только две серии, но суммарно они собрали уже более 6 млн просмотров. Героиней первого эпизода стала бывший начальник маскировки ЦРУ Йонна Мендес. Она рассказала, как можно кардинально поменять внешность человека, в том числе его овал лица, профиль и даже произношение. Кроме того, Мендес отметила, что маскировка заключается не только во внешнем виде, но и в поведении человека, например, в привычке держать столовые приборы или сигарету.

Вторая серия посвящена теневым танцорам, а именно участникам известной американской труппы Pilobolus. Издание подготовило для них несколько челленджей (сложных задач). Танцоров попросили с помощью тел создать силуэты, с которыми им никогда не приходилось работать раньше: динозавра, монстра и имперского штурмовика. Как видно из ролика, для Pilobolus это не составило большого труда.

Все работы хороши

Автор канала Олег AsSa раз в месяц устраивается на работу в какую-нибудь популярную компанию и делает обзор. В роликах он рассказывает, что скрывает работодатель, показывает все нюансы работы и обращает внимание на подводные камни, о которых можно узнать только изнутри. Запустив проект в феврале этого года, Олег уже успел поработать в McDonald’s, на «Почте России», в «Евросети», «Красном & Белом», компании NL International и других учреждениях.

Последним местом работы блогера стала сеть ресторанов быстрого питания Subway. Как и в предыдущих выпусках, обзор не обошелся без шокирующих подробностей. Так, Олег рассказал о том, что некоторые сотрудники работают без трудового договора и медицинской книжки, но при этом с их зарплат вычитают якобы подоходный налог. Неприятные моменты коснулись и покупателей. По словам блогера, маркировки на продуктах обновляют каждый день, не придерживаясь сроков годности, а мясо и вовсе никогда не списывают.

Жизнь анонимна

Похожая тематика и у канала «Жизнь анонимна», который существует с августа 2017 года. Однако его автор не устраивается в различные компании, а лишь проходит в них собеседования и записывает их на скрытую камеру. Блогер пытался устроиться продавцом-кассиром, инвестиционным менеджером, риелтором, волонтером в благотворительную компанию, менеджером в кредитный кооператив и на другие должности.

Видео с собеседований помогают зрителям понять, как вести себя при устройстве на работу, какие вопросы задают соискателю и что должен узнать у работодателя сам кандидат. Собеседования в известных компаниях демонстрируют, какие на самом деле в них условия работы. Нередко на канале появляются ролики и с неудачными собеседованиями. Например, однажды мужчине задавали слишком много личных вопросов, часть из которых ему даже пришлось вырезать из ролика.

Правила жизни

Героями канала становятся знаменитые представители разных профессией, которые, как несложно догадаться из названия, делятся своими правилами жизни. С начала этого года в гостях у авторов канала побывали актёры, ресторанный критик, продюсер, фотограф, фитнес-блогер, модель, радиоведущая и другие специалисты.

Например, предприниматель и основатель Tooligram (сервиса по продвижению аккаунта в Instagram) Александр Соколовский рассказал, что при приёме кандидатов на работу задаёт личные вопросы, хотя понимает, что это неправильно. Дело в том, что для Александра важны идеология и мироощущение будущих сотрудников, поэтому 90% работников попали в его компанию именно таким путём.

Студенты различных специальностей нередко сталкиваются с разочарованием в выбранной профессии, жалея о потраченных на обучение годах. Как правило, основной тому причиной становится несовпадение ожидания и реальности. Чтобы минимизировать разницу между ними, достаточно хотя бы как следует узнать о будущем ремесле. Благо, в наше время для этого есть много способов, один из которых — источники в интернете. Что собой представляет определенная профессия? Чем занимаются специалисты, о работе которых говорят относительно редко? Какие условия ждут сотрудников в крупных фирмах? Как успешно пройти собеседование? И, в конце концов, что нужно делать, чтобы добиться успеха в выбранной сфере? Уделив хотя бы несколько часов на изучение этих вопросов, можно избежать ошибки в выборе будущей работы.

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