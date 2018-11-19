«Забытый подвиг» пускают под откос

Ольга Ларина, , 12:39 — REGNUM

Международный фестиваль «Забытый подвиг — Вторая Ударная армия» считается крупнейшей военно-исторической реконструкцией на Северо-Западе России. С 2013 года фестиваль ежегодно проводится в посёлке Тёсово-Нетыльский, что в 48 км к северу от Великого Новгорода, и собирает тысячи зрителей. Но уже следующий фестиваль рискует утратить свою особенность — узкоколейку. На точно такой же в 1942 году шли бои за прорыв блокады Ленинграда.

Узкоколейка как «фишка»

Реконструкция «Забытый подвиг — Вторая Ударная армия» в Тёсово-Нетыльском появилась одновременно с Музеем Тёсовской узкоколейной железной дороги. И фестиваль, и музей — дело одних и тех же энтузиастов из Санкт-Петербурга, выпускников Малой Октябрьской железной дороги, которых объединили два хобби: восстановление образцов уникальной военной техники и историческая реконструкция. Собственно, реконструкция и возникла на базе музея, а узкоколейка стала его «фишкой»: подобными фестивалями мало кого удивишь, но с использованием узкоколейной железной дороги проходит только этот. Более того, посетителям фестиваля предлагают покататься на раритетной железнодорожной технике — такого точно больше нет нигде. Всего в музее сейчас — более 30 экспонатов.

«Многие и не знают, как связаны фестиваль реконструкции в Тёсово-Нетыльском с Музеем Тёсовской узкоколейки и торфоразработками. Но это действительно так: фестиваль зависит от узкоколейки, которая является его основным стержнем и «фишкой», а узкоколейка — от деятельности торфопредприятия, которому она принадлежит», — сообщил ИА REGNUM директор Музея Тёсовской узкоколейной железной дороги Алексей Помигуев.

Экскурсии, которые проводит музей для своих посетителей до и после фестиваля, не обходятся без истории торфяной промышленности нашей страны. Поездка на дрезине или другом ретропоезде по узкоколейке до торфоразработок — неотъемлемая часть этого интереснейшего аттракциона, включённого, кстати, в пакет предложений недавно выпущенной «Карты гостя Руси Новгородской».

Вот только особое внимание к уникальной реконструкции с узкоколейкой привлекается раз в год — в мае, когда в Тёсово-Нетыльский съезжаются тысячи поклонников фестиваля «Забытый подвиг — Вторая Ударная армия». А потом музей вновь остаётся со своими проблемами, главная из которых — судьба торфопредприятия.

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Торф и рельсы

В советские годы добыча торфа в Новгородской области превышала 2 млн тонн в год, вокруг разработанных месторождений строились поселки. Один из них — Тёсово-Нетыльский, который возник ещё до Великой Отечественной войны как посёлок торфоразработчиков. После войны торфопредприятие в Тёсово было возрождено в кратчайшие сроки — торф нужен был для ГРЭС и котельных Ленинградской области. А в 1990-е годы местное торфопредприятие развалилось на три отдельных, это время чудом пережило только одно — «Тёсово-1», в собственности которого и осталось 20 км узкоколейки, а также железнодорожная техника, которую и сейчас можно увидеть в местном музее.

Добыча торфа в «Тёсово-1» в последние годы оценивалась в 30 тыс. тонн в год — куда меньше, чем раньше (порядка 1 млн тонн). Тем не менее этого хватало на обеспечение торфом трёх поселковых котельных, на предприятии работало около ста человек. Последний постсоветский рекорд добычи — 40 тыс. тонн торфа — «Тёсово-1» продемонстрировало в 2010 году. Но ещё до этого две из трёх торфяных котельных в принудительном порядке перевели на уголь, план по строительству торфобрикетного завода тоже не был реализован, и в 2013 году собственник торфопредприятия — компания «Русторф» — сам начал процедуру банкротства.

Заявления прежнего губернатора Новгородской области Сергея Митина о планах развивать в регионе торфоразработки, к сожалению, так и остались только словами. Между тем разведанные запасы торфа в регионе превышают 1,7 млрд тонн, больше 400 тонн готовы к добыче. В районе Тёсово-Нетыльского — одни из самых богатых месторождений. Но местный торф оказался никому не нужен.

В отличие от рельсов старой узкоколейки, которых предприятие-банкрот рискует лишиться в первую очередь: любые новые хозяева, если только это не будут ответственные инвесторы, первым делом сдадут её на металлолом, и сделают это в считанные недели.

Что дальше?

Уничтожение узкоколейки неминуемо повлечёт смерть музея и, в свою очередь, фестиваля, убеждён организатор серии фестивалей «Забытый подвиг» Павел Желтов.

«Фестивали серии «Забытый подвиг» обязаны своим рождением узкоколейке в Тёсово. Хотелось объединить два своих хобби — одно, связанное с изучением промышленного транспорта, со вторым, которое связано с исторической реконструкцией. Так появился фестиваль, который, как выяснилось потом, нужен не только нам, не только Тёсовскому поселению, но вообще имеет большую значимость и для сохранения исторической памяти, и для событийного туризма, и для развития депрессивных территорий», — отметил Павел Желтов.

Он уверен, что без фестиваля и само торфопредприятие не продержалось бы до 2018 года — «загнулось» бы раньше.

Судьба самого посёлка Тёсово-Нетыльский также тесно связана и с торфоразработками, на которых трудилась большая часть населения, и с деятельностью музея, где сейчас находят подработку те, для которых другой работы в этом месте не осталось. Благодаря фестивалю военно-исторической реконструкции и Музею узкоколейки эти, признаемся честно, глухие места стали посещать до 10 тыс. туристов в год.

Теперь всё зависит от того, в чьи руки попадёт угасающее торфопредприятие. Имущественный комплекс уже несколько раз безуспешно выставлялся на продажу, сейчас объявлен новый аукцион: цена лота с 20,6 млн рублей уже упала до 10 миллионов. Чем завершатся торги — критически важно и для фестиваля «Забытый подвиг», и для Музея Тёсовской узкоколейки, и для Тёсово-Нетыльского. Остаётся надеяться, что это понимают и власти Новгородской области, ведь цена вопроса не так уж и высока.

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