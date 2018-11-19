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В Калужской области в 2019 году вырастет плата за капитальный ремонт

Общество

Размер взноса увеличится на 4,3%

В Калужской области в 2019 году вырастет плата за капитальный ремонт
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тарифы растут

Калуга, 19 ноября 2018, 10:56 — REGNUM  В Калужской области с 1 января 2019 года жителям многоквартирных домов без лифтов придётся платить в региональный Фонд капитального ремонта за один квадратный метр общей площади 7,33 рубля, а не 7,03 как в настоящее время. В итоге размер взноса на капремонт общего имущества вырастет на 4,3%, сообщает 19 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление областного правительства.

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Пи этом гражданам, проживающим в домах с лифтами, капитальный ремонт будет стоить дороже на 4,2%. Так, если сейчас, жители этих домов платят 8,02 рубля за один квадратный метр жилой площади, то в 2019 году им предстоит платить уже 8,36 рубля.

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Как сообщало ИА REGNUM по стоянию на конце августа 2018 года, в Калужской области на капитальный ремонт многоквартирных домов поступило порядка 3,5 млрд рублей взносов, израсходован 71% этих средств. В 2018 году в регионе планируется отремонтировать 186 крыш, 68 фасадов, 120 отмосток, более 100 внутридомовых инженерных сетей, идут работы по замене 382 лифтов в 122 многоквартирных домах.

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Капитальный ремонт жилья
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