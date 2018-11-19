При исполнении госпрограммы Казахстана допущены нарушения — глава минфина

Астана, , 11:00 — REGNUM Министерство финансов Казахстана выявило нарушения на сумму 6,5 млрд тенге ($17,7 млн) в расходовании средств программы инфраструктурного развития «Нурлы жол», заявил 19 ноября глава ведомства Алихан Смаилов на заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

Министр отметил, что было выполнено 18 аудиторских проверок, которые охватили 37,4 млрд тенге ($102 млн) бюджетных средств. Смаилов добавил, что нарушения устранены на сумму 300 млн тенге ($815 тыс.) путем восстановления поставок товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» с 2015 года выделено 1,1 трлн тенге ($3 млрд). Программа рассчитана на 2015−2019 годы.

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