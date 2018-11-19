Акция протеста «желтые жилеты» во Франции собрала больше 300 тыс. человек

Париж, , 10:41 — REGNUM В акции протеста «желтые жилеты» во Франции приняли участие больше 300 тыс. человек, сообщает Euronews.

В субботу, 17 ноября, 290 тыс. протестующих по всей стране заблокировали движение транспорта. Автомобилисты выступили против повышения цен на топливо. Однако запланированная на один день акция не закончилась в субботу, а перетекла на следующий день. В воскресенье, 18 ноября, к акции присоединилось еще 46 тыс. человек по всей стране.

«Люди сыты по горло. У нас низкая заработная плата, мы работаем как сумасшедшие. Мы больше не живем, сейчас мы выживаем», — заявил молодой протестующий.

«Мы хотим, чтобы государство поняло, чтобы поставило себя на наше место», — добавил другой протестующий.

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Издание отмечает, что, согласно опросу, 62% жителей страны считают, что покупательная способность важнее энергетического перехода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным правоохранительных органов во Франции, в акции протеста «желтые жилеты» пострадали 227 человек, состояние шести из них критическое. Один человек погиб.

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