Ярославские общественники разошлись в оценке ремонта площади в Тутаеве

Тутаев, Ярославская область, , 10:34 — REGNUM Активисты общественного движения «Дороги Ярославля» предполагают, что при ремонте площади Ленина в Тутаеве, который проводился по программе «Решаем вместе», могли происходить хищения стройматериалов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Представители группы «Дороги Ярославля» выехали в Тутаев на проверку ремонтных работ по просьбе местных жителей. Безрадостные результаты они озвучили в группе «Дороги Ярославля» и корреспонденту ИА REGNUM.

Помимо всех выявленных замечаний к качеству работ главная претензия проверяющих заключается в том, что они не нашли бетон, который должен был использоваться при монтаже бортового камня.

«Тот, кто подписал акты скрытых работ на установку бордюрного камня, совершил как минимум подлог — принял работы, не убедившись, что они были выполнены. Мы посчитали объем цемента, который был необходим — порядка 15 кубов. Стоимость такого количества цемента — 90 тысяч рублей. Если он весь украден, то столько сэкономлено подрядчиком, если частично — то меньше, но такие работы принимать нельзя», — сказал корреспонденту ИА REGNUM администратор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

Были у общественников претензии к плитке, ограждению, водоотведению.

А вот председателю Общественной палаты Ярославской области Сергею Березкину, который вместе с коллегами посетил левобережную часть Тутаева и оценил работу по обустройству площади имени Ленина, все понравилось.

При осмотре территории общественники не обнаружили визуальных дефектов, работы, на их взгляд, выполнены качественно.

«Площадь Ленина является местом притяжения для местных жителей, и, надеюсь, её привлекательный внешний вид подтолкнёт к поиску возможностей для реставрации окружающих её исторических зданий», — отметил Сергей Березкин.

Местные жители не согласны с благостной оценкой членов общественной палаты.

» Я там вчера была. Все плохо, если коротко. Но чиновники считают, что хорошо и вообще отлично», — сказала жительница Левобережья Евгения Николаева.

Напомним, в настоящее время прокуратура Тутаевского района проводит проверку по фактам привлечения к работам в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» несовершеннолетних. Дети таскали и укладывали плитку, и это зафиксировал на видео местный житель.

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