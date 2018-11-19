Для игры The Waylanders собрали деньги на Kickstarter

Мадрид, , 10:36 — REGNUM Независимая испанская студия-разработчик Gato Salvaje завершила кампанию по сбору средств на разработку своей ролевой игры The Waylanders на сервисе Kickstarter. Проект поддержало порядка 3 тыс. человек, и он смог собрать $170 тыс., передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цели кампании на Kickstarter были представлены в виде разработки нового контента — благодаря финансовой помощи вкладчиков, в игре появились новые локации, персонажи и боевые навыки. Правда, одной из целей кампании стал вклад в реальную жизнь студии. Так, к работе над разработкой игры присоединилась Эмили Грейс Бак, бывший сценарист студии Telltale Games.

Также известно, что Майк Леидлоу, креативный директор популярной ролевой игры Dragon Age: Origins, тоже является частью команды разработчиков. Руководство студии Gato Salvaje сообщило, что Dragon Age: Origins стала одной из тех игр, которыми вдохновлялась студия при разработке The Waylanders наряду с Neverwinter Nights и Baldurs Gate.

The Waylanders — изометрическая (вид сверху под углом) ролевая игра от независимой студии Gato Salvaje. Игрок сможет создать персонажа одного из 6 игровых классов и 4 представленных рас. Действие игры будет разворачиваться в двух временных эпохах, между которыми сможет перемещаться главный герой вместе со своим отрядом. Разработчики сообщают, что боевая система в проекте будет представлена сражениями в реальном времени с возможностью тактической паузы. Релиз проекта намечен на 2020 год.

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