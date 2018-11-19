Экс-директор фирмы Оренбуржья за сокрытие 232 млн рублей идёт под суд

Орск, Оренбургская область, , 10:26 — REGNUM В Орске Оренбургской области в суд повторно направляется уголовное дело в отношении экс-директора компании, чья деятельность связана с реализацией сельхозпродукции. Мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму, превышающую 232 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Повторное направление в суд связно с тем, что ранее в описании преступления выявили недостатки. Силовики утверждают, что сейчас материалы дела приведены в порядок, а доказательная база достаточна для вынесения приговора.

По версии следствия, в 2010—2014 годах экс-директор фирмы реализовал схему ухода от налогообложения на крупную сумму. Финансовые махинации осуществлялись через фирмы-однодневки.

Правонарушение выявили налоговики в ходе проверки предприятия. Экс-директор отказался добровольно возместить ущерб. Более того, он предпринял меры по переоформлению своего имущества на доверенных лиц, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбуржью Анжелика Линькова.

В настоящее время имущество фигуранта уголовного дела, а также имущество, переоформленное на доверенных лиц, находится под арестом. Описано 54 объекта недвижимости, денежные средства на счетах в банках в сумме более 10 млн рублей, автомобили Порше Кайен, Порше Каррера Купе, Митцубиси Паджеро, шесть ружей и катер.