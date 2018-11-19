Адвокаты экс-министра здравоохранения Дагестана вновь проиграли суд

Махачкала, , 10:08 — REGNUM Бывший министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов решением Верховного суда республики останется под стражей. Защите экс-чиновника не удалось добиться изменения меры пресечения, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе суда.

Напомним, что два уголовных дела в отношении Ибрагимова были возбуждены в марте и июле 2018 года по подозрению в мошенничестве, совершенном группой либо в особо крупном размере. По версии следствия, экс-министр вместе с соучастниками завышал стоимости работ при проведении электронных аукционов для закупки медицинских препаратов и оборудования. В результате злоумышленниками было похищено 44 млн рублей.

Кроме того, экс-чиновник и другие фигуранты подозреваются ещё и в хищении денежных средств, выделенных на приобретение медицинских препаратов. Сообщается о том, что злоумышленники прибрали к рукам более 71 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Кировский районный суд города Махачкалы 13 июля 2018 года избрал в отношении Танки Ибрагимова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 10 сентября. Затем срок прибывания подсудимого за решёткой продлевался ещё дважды. В последний раз суд продлил срок содержания Ибрагимова под стражей до 7 февраля 2019 года по ходатайству следственного управления МВД Дагестана.

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Обжаловать решение районного суда Махачкалы в Верховном суде республики адвокаты бывшего министра пытались и ранее, 17 сентября. Однако тогда, как и сейчас, попытка не увенчалась успехом.

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