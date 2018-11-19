В Екатеринбурге жители требуют нового статуса для рощи в Академическом

Екатеринбург, , 10:08 — REGNUM В Екатеринбурге граждане потребовали присвоить находящейся в микрорайоне Академический берёзовой роще особый статус. По мнению активистов, это остановит бесконтрольную вырубку деревьев.

Около 20 жителей микрорайона вышли 18 ноября на массовый пикет с требованием остановить вырубку рощи. По заявлениям общественников, на данный момент по документам роща является «саморосом», и потому подлежит полной вырубке. В свою очередь активисты намерены сохранить зелёные насаждения и организовать проведение экспертизы, по итогам которой роща может быть признана особо охраняемой территорией, сообщает «Накануне.ru».

Вырубать зелёные насаждения начали после того, как между улицами Мехренцева и Вонсовского началось строительство жилого комплекса «Балтийский». На месте рощи, площадь которой составляет порядка 20 гектаров, должны быть построены 32-этажные дома жилого комплекса.

Подобные планы возмутили часть жителей микрорайона Академический, которые начали устраивать протестные акции и обращаться в различные инстанции с требованием остановить вырубку зелёных насаждений.

Так, 28 октября активисты организовали неподалёку от строительной площадки митинг, на который вышли около 80 человек. На мероприятии общественники собирали подписи местных жителей против вырубки рощи.