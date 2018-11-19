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Северная Осетия: 19 ноября объявлено Днем Уастырджи и выходным днем

Общество

В 2018 году праздник будет отмечаться впервые

Владикавказ, 19 ноября 2018, 10:02 — REGNUM  В Северной Осетии 19 ноября отмечают национальный праздник Уастырджи (Джеоргуба). В 2018 году он будет отмечаться в первый раз. Согласно указу главы региона Вячеслава Битарова, подписанному в октябре текущего года, отныне ежегодно понедельник, открывающий «последнюю полную неделю ноября, является нерабочим праздничным днем».

Поздравляя жителей республики с новым праздником, глава Северной Осетии высказал пожелание, чтобы этот день стал объединяющим началом для всех местных жителей и гостей региона.

Напомним, в нартском эпосе Уастырджи является посредником между Богом и людьми, покровителем мужчин и всех путников, защитником обездоленных. С приходом в Осетию христианства образ этого героя, по словам историков, стал ассоциироваться у народа со Святым Георгием.

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Этому почитаемому в Осетии персонажу недалеко от города Алагира установлен один из самых больших конных памятников в мире — Уастырджи верхом на коне. Утверждают также, что на праздничных застольях осетины всегда поднимают первый тост за Всевышнего, а второй — за Уастырджи. Праздник в его честь обычно отмечают целую неделю, он символизирует окончание трудового года.

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