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Глобальное потепление угрожает урожаю в каждом пятом районе Индии

Общество

Согласно ежегодному отчету Индийского совета сельскохозяйственных исследований, из-за глобального потепления может пострадать урожай в каждом пятом районе Индии

Нью-Дели, 19 ноября 2018, 22:40 — REGNUM  18 ноября был опубликован ежегодный отчет Индийского совета сельскохозяйственных исследований, указывающий на проблемы с водными ресурсами страны.

По сообщению индийского информационного агентства Амар Уджала, каждый пятый район (зила) Индии может столкнуться со значительным сокращением урожая в ближайшие несколько лет. К такому выводу специалисты из Индийского совета сельскохозяйственных исследований пришли на основе оценок глобального потепления, влияющего на климат в Индии. Так, с нехваткой воды для орошения уже столкнулись 9 из 28 миллионов гектаров, засеянных пшеницей. В то же время постепенно повышается среднегодовая температура в главной житнице страны, штате Панджаб.

В связи с возможным кризисом сельского хозяйства, вызванного глобальным потеплением, 1 ноября министр сельского хозяйства Мохан Сингх провел заседание, на котором поручил контролировать ситуацию с мерами защиты от последствий глобального потепления.

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Зарубежная хроника
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