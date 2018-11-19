Глобальное потепление угрожает урожаю в каждом пятом районе Индии

Нью-Дели, , 22:40 — REGNUM 18 ноября был опубликован ежегодный отчет Индийского совета сельскохозяйственных исследований, указывающий на проблемы с водными ресурсами страны.

По сообщению индийского информационного агентства Амар Уджала, каждый пятый район (зила) Индии может столкнуться со значительным сокращением урожая в ближайшие несколько лет. К такому выводу специалисты из Индийского совета сельскохозяйственных исследований пришли на основе оценок глобального потепления, влияющего на климат в Индии. Так, с нехваткой воды для орошения уже столкнулись 9 из 28 миллионов гектаров, засеянных пшеницей. В то же время постепенно повышается среднегодовая температура в главной житнице страны, штате Панджаб.

В связи с возможным кризисом сельского хозяйства, вызванного глобальным потеплением, 1 ноября министр сельского хозяйства Мохан Сингх провел заседание, на котором поручил контролировать ситуацию с мерами защиты от последствий глобального потепления.