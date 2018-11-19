Калужские семьи получили свыше 2,1 млрд рублей материнского капитала

Калуга, , 09:55 — REGNUM В Калужской области самым популярным направлением расходования материнского капитала, который на сегодняшний день составляет 453 тыс. рублей, остаётся улучшение жилищных условий — 88% от подавших заявление. Как сообщила 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по Калужской области Светлана Зайцева, с начала действия программы материнского капитала жилищные условия улучшили более 30 тысяч калужских семей.

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Из них более 16 тысяч семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Ещё около 16 тысяч семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

Помимо этого Отделение ПФР по Калужской области приняло около 4 тысяч заявок на обучение детей, 11 заявлений на перевод средств материнского капитала на накопительную пенсию матери.

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Полностью распорядились средствами материнского капитала 43,7% владельцев сертификата. За все время действия программы было выплачено более 2,1 млрд рублей материнского капитала.

«Важно отметить, что в программу материнского капитала с 2018 года внесён ряд значимых дополнений. Так, Пенсионный фонд принимает заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года», — пояснила Светлана Зайцева.

В Калужской области подано уже 221 заявлений на предоставление ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Также снят трёхлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на дошкольное образование детей.

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