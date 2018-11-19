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Японское правительство презентовало карту дорог для летающих машин

Общество

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма представило черновой проект карты дорог для летающих машин

Токио, 19 ноября 2018, 15:26 — REGNUM  Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии представило проект для введения в практическое использование летающих машин в 2020 году. Согласно предполагаемым картам дорог, летающие аппараты будут в основном использоваться на отдаленных островах и горных местностях для перевозки людей и грузов. Для личного использования машины будут разрабатываться только в 2030-х годах.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», на совещании было предложено, чтобы автомобили нового поколения использовались также для оказания первой помощи и чрезвычайного реагирования на стихийные бедствия. Было согласовано, что летающие машины смогут быть задействованы в любой точке земного шара, но для этого необходима единая стандартизация.

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Зарубежная хроника
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