В Нагасаки прошел митинг за отмену ядерного оружия

Нагасаки, Япония, , 11:04 — REGNUM 18 ноября прошел шестой по счету митинг японской неправительственной организации «Глобальная гражданская ассамблея по ликвидации ядерного оружия города Нагасаки». Участники призывали к ратификации Договора о запрещении ядерного оружия и к избавлению Японии от «ядерного зонтика» США.

По информации японской новостной газеты «Никкей Симбун», жители города, ставшего жертвой атомных бомбардировок Соединенных Штатов во время Второй мировой войны, призвали США и Россию придерживаться Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также вести диалог по сокращению ядерного оружия. Жители также заявили, что они поддерживают диалог между США и Северной Кореей по денуклеаризации Корейского полуострова и призвали соседние страны к реализации зоны, свободной от ядерного оружия.

Участники также прошлись по городу с плакатом «Мы не хотим ядерную войну».