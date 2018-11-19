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В Нагасаки прошел митинг за отмену ядерного оружия

Общество

В японском городе Нагасаки завершился митинг, посвященный отмене ядерного оружия

В Нагасаки прошел митинг за отмену ядерного оружия
Иллюстрация: State.gov
Нет ядерному оружию

Нагасаки, Япония, 19 ноября 2018, 11:04 — REGNUM  18 ноября прошел шестой по счету митинг японской неправительственной организации «Глобальная гражданская ассамблея по ликвидации ядерного оружия города Нагасаки». Участники призывали к ратификации Договора о запрещении ядерного оружия и к избавлению Японии от «ядерного зонтика» США.

По информации японской новостной газеты «Никкей Симбун», жители города, ставшего жертвой атомных бомбардировок Соединенных Штатов во время Второй мировой войны, призвали США и Россию придерживаться Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также вести диалог по сокращению ядерного оружия. Жители также заявили, что они поддерживают диалог между США и Северной Кореей по денуклеаризации Корейского полуострова и призвали соседние страны к реализации зоны, свободной от ядерного оружия.

Участники также прошлись по городу с плакатом «Мы не хотим ядерную войну».

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Зарубежная хроника
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