В Москве «Поколение NEXT» обсудит профессии будущего

Москва, , 09:45 — REGNUM В Москве на ВДНХ в павильоне «Умный город» 22 и 23 ноября пройдет конференция «Поколение NEXT». Форум посвящен профессиям будущего. Чтобы принять участие в конференции необходимо предварительно зарегистрироваться, сообщается на портале мэра Москвы.

Программа конференция подготовлена для школьников, родителей и педагогов. На «Поколении NEXT» представители IT-индустрии обсудят профессии будущего. Будут проведены мастер-классы, где IT-специалисты расскажут школьникам о профессиях программиста, веб-дизайнера, системного инженера, специалиста по информационной безопасности и др.

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Родителям на конференции объяснят, как воспитывать детей в цифровом веке. Пояснят особенности обучения поколения будущего, расскажут о влиянии инновационных технологий на детей и их образование.

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Как сообщало ИА REGNUM, конференции «Поколение NEXT» проводят с 2015 года. В 2017 году в ней приняли участие более 1200 школьников и около 400 учителей.

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