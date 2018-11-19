Понедельник, 19 Ноября 2018 года
11:00:50 МСК

В Северо-Восточном университете проходит олимпиада будущих хирургов

Общество

Финал олимпиады пройдёт 14 декабря

В Северо-Восточном университете проходит олимпиада будущих хирургов
Piron Guillaume
Хирурги

Якутск, 19 ноября 2018, 09:39 — REGNUM  Отборочный этап Седьмой студенческой олимпиады по хирургии прошёл в Медицинском институте Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в конце прошлой недели, об этом 19 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Олимпиада пройдёт в два этапа, и завершится 14 декабря. На первом этапе участники выполнили относительно простые, но основополагающие конкурсы по хирургии: вязание узлов, кишечный шов и швы на кожу. По его результатам жюри отобрало 30 человек, которым предстоит выступить во втором этапе.

«Участники будут разделены на три команды по 10 человек в каждой. Наставниками групп выступят действующие ординаторы первого и второго года обучения», — сообщил главный модератор мероприятия, доцент МИ СВФУ Дмитрий Семенов.

Финал олимпиады пройдет 14 декабря. Отмечается, что поддержку организаторам оказывают медицинские учреждения Якутска.

Читайте также: В Якутии подвели итоги чемпионата профессионального мастерства стоматологов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кадровые проблемы в медицине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить