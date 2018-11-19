Жители мексиканской Тихуаны взбунтовались против «каравана мигрантов»

Тихуана, Мексика, , 09:41 — REGNUM Жители приграничного мексиканского города Тихуана устроили протесты против прибытия «каравана мигрантов» из Центральной Америки, пишет газета Frankfurter Allgemeine.

18 ноября сотни местных жителей устроили демонстрацию под лозунгом «Больше никаких караванов» перед спортивным комплексом «Бенито Хуарес», где власти разместили около 2500 мигрантов. Полиция преградила путь демонстрантам, что привело к столкновениям между правоохранителями и активистами.

«Вон, захватчики! — заявила одна из активистов демонстрации Селия Оаксака. — Позднее выяснится, что это убийцы. Это вовсе не хорошие люди. Здесь и так достаточно людей!»

«Они хотят остаться здесь, они требуют продуктов и других вещей. Но у нас нет для этого средств. Мы предлагаем то, что у нас есть, но они требуют всё больше», — добавил врач Артуро Альба.

Чтобы снять напряженность и продемонстрировать свои мирные намерения, группа мигрантов из Гондураса убрала скопившийся мусор вокруг стадиона.

В ближайшие дни ожидается прибытие еще 3 тыс. человек в Тихуану. Власти намерены разместить их на территории других спортивных объектов. Расположенная на побережье Тихого Океана Тихуана граничит с американским городом Сан-Диего. Он отделен высокой пограничной стеной.

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