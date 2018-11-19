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Жириновский надеется, что «налог на колбасу» отразится на ее качестве

Общество

«Сейчас сплошь химия и ГМО»

Жириновский надеется, что «налог на колбасу» отразится на ее качестве
CWitte
Колбаса

Москва, 19 ноября 2018, 09:32 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский надеется, что рост цен на колбасу и сосиски скажется на качестве продуктов питания, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

«Надеюсь, это отразится и на качестве. В колбасе сегодня полно химии, сплошь ГМО, соя, а настоящих ингредиентов мало. Я где только ни покупал — везде одно и то же. И в Европе то же самое, особенно в Восточной, куда второй сорт отправляют. Есть это просто нельзя. Может, более высокая цена хотя бы скажется на качестве», — полагает Жириновский.

Минздрав поддержал инициативу ввести налог на колбасу, сосиски, бекон в размере более 160 рублей на килограмм, что приведет к удорожанию этой продукции для граждан почти на 30%, пишут «Известия».

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме рассказали, кто стоит за «налогом на колбасу»

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Кризис качества продуктов питания
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