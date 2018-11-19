Пенсионные фонды Эфиопии получили более 70 млн долларов

Аддис-Абеба, , 15:51 — REGNUM «Агентство социального обеспечения сотрудников частных предприятий» (POESSA) объявило о том, что оно за последние три месяца направило 76 млн долларов США в пенсионные фонды в различных секторах экономики Эфиопии, чтобы повысить уровень социального обслуживания сотрудников частных предприятий и компаний. Об этом сообщило 17 ноября эфиопское новостное агентство Ethiopian Press Agency.

Пресс-секретарь организации POESSA Гизачеу Менгисте отметил, что агентством предпринимаются усилия по наращиванию инвестиций в различные сектора экономики и увеличению льгот сотрудников частных предприятий из пенсионных фондов путем привлечения новых частных организаций к участию в спонсировании фондов.

«Мы смогли добиться участия в нашей программе 4 340 новых частных компаний и 44 659 сотрудников за последний квартал», — подчеркнул г-н Менгисте. Он также отметил, что 49 отделений по всей стране предоставляют услуги социальной поддержки работников на национальном уровне в 331 платежном центре. Между тем некоторые компании не стремятся обеспечить своих сотрудников гарантированными социальными выплатами, другие же — сокращают отчисления в пенсионные фонды без юридической регистрации. Для борьбы с этим POESSA планирует создать более прочную систему контроля над работой пенсионных фондов.