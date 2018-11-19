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Пенсионные фонды Эфиопии получили более 70 млн долларов

Общество

Правительственная организация POESSA выделила более 70 млн долларов пенсионным фондам Эфиопии для улучшения службы социальных работников

Пенсионные фонды Эфиопии получили более 70 млн долларов
Rod Waddington
Эфиопы

Аддис-Абеба, 19 ноября 2018, 15:51 — REGNUM  «Агентство социального обеспечения сотрудников частных предприятий» (POESSA) объявило о том, что оно за последние три месяца направило 76 млн долларов США в пенсионные фонды в различных секторах экономики Эфиопии, чтобы повысить уровень социального обслуживания сотрудников частных предприятий и компаний. Об этом сообщило 17 ноября эфиопское новостное агентство Ethiopian Press Agency.

Пресс-секретарь организации POESSA Гизачеу Менгисте отметил, что агентством предпринимаются усилия по наращиванию инвестиций в различные сектора экономики и увеличению льгот сотрудников частных предприятий из пенсионных фондов путем привлечения новых частных организаций к участию в спонсировании фондов.

«Мы смогли добиться участия в нашей программе 4 340 новых частных компаний и 44 659 сотрудников за последний квартал», — подчеркнул г-н Менгисте. Он также отметил, что 49 отделений по всей стране предоставляют услуги социальной поддержки работников на национальном уровне в 331 платежном центре. Между тем некоторые компании не стремятся обеспечить своих сотрудников гарантированными социальными выплатами, другие же — сокращают отчисления в пенсионные фонды без юридической регистрации. Для борьбы с этим POESSA планирует создать более прочную систему контроля над работой пенсионных фондов.

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Зарубежная хроника
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