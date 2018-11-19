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Пермяк осуждён на 10 лет за скрытую видеосъёмку девочки

Общество

Мужчина вёл съёмку для изготовления порнографических материалов

Пермь, 19 ноября 2018, 09:24 — REGNUM  В Пермском крае 30-летний местный житель получил длительный срок за видеослежку за девочкой, не достигшей 14-летнего возраста. Мужчина преследовал цель — изготовление и распространение порноматериалов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Пермяк признан виновным сразу по четырём статьям УК РФ, где речь о незаконном вторжении в частную жизнь, видеосъёмке для изготовления порнографических материалов с участием девочки, нарушении тайны переписки и угрозе убийством.

По данным суда, мужчина вёл скрытую видеосъёмку за девочкой. Добавим, что фигурант проживал в той же квартире, что и школьница. Одну запись житель Прикамья выложил в интернете. Когда мать девочки узнала о действиях мужчины, то пригрозила заявлением в полицию. В ответ женщина услышала угрозы убийством.

Суд приговорил фигуранта уголовного дела к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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Борьба с порнографией
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