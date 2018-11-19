Нехватка школ в Якутске: остроту проблемы снизят, но до решения – далеко

Якутск, , 09:23 — REGNUM В Якутске продолжают обсуждать проблему нехватки мест в учреждениях начального и среднего образования. Мэр города Сардана Авксентьева констатировала, что для её решения необходимо будет построить столько же школ, сколько есть в городе сейчас, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

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Болезненный для столицы республики вопрос обсуждался на встрече Сарданы Авксентьевой с руководителями муниципальных образовательных учреждений. По словам мэра, общее увеличение по муниципальной программе развития образования города Якутска составляет 622 млн рублей по сравнению с утвержденным бюджетом 2018 года. В 2019 году строительство новых зданий и выкуп помещений для сферы образования будут осуществляться на условиях софинансирования. Планируется выкупить три объекта под ясельные группы и пять помещений под школы, сообщила Сардана Авксентьева.

«Безусловно, это не решит все наши сегодняшние проблемы переполненности школ. Чтобы полностью снять этот вопрос нам нужно построить столько же школ, сколько мы имеем на сегодняшний день. Но тем не менее с помощью федерального центра и республиканских властей программа продвигается, и острота вопроса будет снижаться», — отметила мэр Якутска.

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Она также пообещала изыскать дополнительные средства на увеличение зарплаты работникам образования на фоне того, что в 2018 году республика компенсировала часть расходов на эти цели, но в 2019-ом эта нагрузка полностью возложена на муниципалитет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года директор лицея Якутска и депутат думы города Надежда Трофимова оценивала ситуацию с переполненностью школ как критическую.

«Школы абсолютно переполнены. Стоит вопрос о переходе на обучение детей в три смены. Мы как депутаты ставим вопрос о том, что необходимо делать пристрой к школам, выкупать и адаптировать под учреждения образования неприспособленные здания, и эта работа идёт, но медленно. Решение проблемы зависит от финансирования из республиканского и муниципального бюджетов: вопрос в деньгах, которых нет», — констатировала Надежда Тимофеева.

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