Северная Осетия: дорога в Грузию открыта, но не для всех

Владикавказ, , 09:13 — REGNUM В Северной Осетии снят запрет на движение через пункт пропуска «Верхний Ларс». Однако проезд разрешен только легковому автотранспорту. По-прежнему стоят на границе большегрузные автомобили и автобусы для перевозки свыше 20 пассажиров, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе регионального управления МЧС.

За трое суток с момента введения полного запрета на проезд на границе скопилась большая очередь из автомобилей. По данным ведомства на 18 ноября, наблюдается скопление автотранспорта в количестве 600 автомашин, в том числе 445 большегрузных.

Причина задержки движения все та же — снегопады на территории Грузии. В связи с этим силы и средства МЧС по Северной Осетии переведены в режим повышенной готовности. На пункте пропуска через границу организована работа экипажей центра медицины катастроф и нарядов патрульно-постовой службы и экипажей ГИБДД.

На приграничной территории развернуты четыре пункта обогрева, организована работа четырех мобильных кофеен и одного мобильного фудтрака.

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Напомним, движение через автомобильный пункт пропуска на территорию Грузии было закрыто с 19:30 15 ноября 2018 года до особого распоряжения. ПРоезд был закрыт для всех видлв транспорта из-за непогоды на территории Грузии.