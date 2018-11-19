Дом съездов Наркомпроса в Москве отреставрируют

Москва, , 09:10 — REGNUM В Москве начнётся реставрация здания Дом съездов Наркомпроса, которе расположено в Малом Харитоньевском переулке. Задание на разработку проекта выдал столичный Департамент культурного наследия. Здание построено в готическом стиле в начале XX века (в 1906 году) и ни разу не реставрировалось, сообщается на портале мэра Москвы.

Отмечается, что Дом Наркомпроса является объектом культурного наследия федерального значения. Перед реставрацией специалисты оценят состояние памятника, изучат архивные фотографии и документы. Затем собственник здания должен получить разрешение на реставрацию. И только после этого можно будет начать реставрационные работы.

В мэрии пояснили, что Дом съездов Наркомпроса представляет собой шестиэтажный дом с элементами английской готики. Он был построен для Московского политехнического общества. После революции 1917 года здание отдали Народному комиссариату образования РСФСР (Наркомпросу). В 1919—1921 годах в нём на съездах и совещаниях неоднократно выступал Владимир Ленин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве начнется реставрация мемориального музея-квартиры художника Аполлинария Васнецова. В этой квартире художник жил и работал в 1904—1933 годы, сообщается на портале мэра Москвы.

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