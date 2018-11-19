Скоростная линия Харбин — Муданьцзян будет запущена до конца 2018 года

Харбин, Китай, , 08:38 — REGNUM Новая скоростная железнодорожная линия, связывающая города Харбин и Муданьцзян в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая была запущена в испытательном режиме, сообщает 18 ноября агентство Синьхуа.

Линия длиной 293 км сконструирована таким образом, чтобы выдерживать минусовые температуры на улице до сорока градусов Цельсия зимой. При этом скорость передвижения поезда по линии может достигать 250 км/ч, благодаря чему скорость переезда из одного города в другой сократится с четырех часов до двух, сообщили в компании China Railway Harbin Group.

Ожидается, что в эксплуатацию линия будет официально запущена до конца 2018 года. Строительство линии стартовало в декабре 2014 года в рамках ключевого инфраструктурного проекта развития транспортной связанности на северо-востоке Китая.

Напомним, что железнодорожная сеть Китая к 2025 году должна, согласно официальному плану, достигнуть протяженности 175 тыс. км в сравнении с 127 тыс. км, которые находились в эксплуатации на конец 2017 года.

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