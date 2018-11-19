УПЦ МП лишила епископов возможности легко перейти к раскольникам — эксперт

Киев, , 08:38 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко лишился возможности склонять отдельных епископов канонической Украинской православной церкви к переходу в ряды раскольников, заявил политолог Ростислав Ищенко 18 ноября в комментарии ресурсу Украина.ру.

Политолог прокомментировал решение собора УПЦ МП о невозможности участия в создании украинской автокефальной церкви под руководством Константинопольского патриархата:

«Если раньше Порошенко мог ловить епископов по одиночке и склонять их вступить в церковь, которую он хочет вместе с Константинополем создать, то теперь любой епископ ему ответит, что не может идти против соборного решения», — считает Ищенко.

По его мнению, любой епископ, который решит участвовать в соборе, пойдёт против решения всей церкви и тем самым рискует быть наказанным:

«Он поставит себя вне церкви. И, соответственно, решения могут быть такими, как были по поводу Филарета. Об отлучении. Я не думаю, что их сразу предадут анафеме, но в принципе ничего невозможного в этом нет», — подытожил Ростислав Ищенко.

Напомним, глава раскольничьей организации «Киевский патриархат» Филарет заявил о готовности десяти иерархов УПЦ МП перейти в лагерь раскольников.

По информации СМИ, 13 ноября, в ходе встречи президента Украины Петра Порошенко с несколькими иерархами УПЦ МП, митрополит Винницкий и Барский Симеон сообщил о желании пятнадцати священнослужителей присоединиться к новой церкви.

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