В Тюмени растёт число жертв родительского насилия

Тюмень, , 08:36 — REGNUM В Тюмени почти на треть выросло число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В целом за 10 месяцев 2018 года органами внутренних дел в столице Тюменской области зарегистрирован общий рост количества преступлений, совершенных в отношении детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам ребёнка по региону.

Статистику озвучила городская комиссия по делам несовершеннолетних на круглом столе «Профилактика асоциальных явлений в подростково-молодёжной среде. Жестокое обращение с несовершеннолетними», который состоялся 16 ноября 2018 года в Тюмени.

За 10 месяцев 2018 года на территории города было совершено 109 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года произошёл рост на 29,7%, почти на треть.

Выросло на 3,3% и общее число преступлений против детей: 340 детей за 10 месяцев 2018 года против 329 за аналогичный период прошлого года. Причём в 2018 году 116 из пострадавших несовершеннолетних стали жертвами противоправных действий родителей. В 2017 году таковых было 63. То есть рост практически в два раза.

Специалисты отметили, что в регионе не снижается число асоциальных семей, а также количество детей, оставшихся без родительского попечения.

В аппарате уполномоченного по правам детей в Тюменской области призывают земляков не ограничиваться заботами своей семьи, не проходить мимо и не закрывать глаза, если рядом страдает пусть и незнакомый человек, особенно, если это — ребёнок.

Телефоны горячих линий для сообщения о детях в опасном социальном положении: 8−800−2000−122 — детский телефон доверия, 8 (3452) 390−144 — психологическая служба Центра внешкольной работы «Дзержинец» города Тюмени.