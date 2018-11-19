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В Астане прошел съезд Казахстанского географического общества

Общество

В начале июня Географическое общество Китая и РОО Qazaq Geography подписали меморандум о взаимопонимании

Астана, 19 ноября 2018, 08:28 — REGNUM  С 2013 по 2018 год республиканское общественное объединение (РОО) Qazaq Geography реализовало 60 проектов, организовало 10 экспедиций и издало 13 книг, заявила председатель правления общества Жана Рустем на съезде организации в Астане, сообщает 19 ноября агентство «Казинформ».

Съезд в честь пятилетия Казахстанского национального географического общества Qazaq Geography состоялся 17 ноября под председательством заместителя председателя правительства Казахстана Аскара Мамина.

Рустем отметила, что благодаря экспедициям по маршрутам новый Шелковый путь и Сары-Арка были сформированы новые туристические маршруты.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2018 г. Географическое общество Китая и РОО Qazaq Geography подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны планируют совместно реализовывать проекты в области исследования окружающей среды.

Читайте ранее в этом сюжете: Географические общества Казахстана и Китая подписали меморандум

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