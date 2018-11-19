В Оренбурге предлагают проект памятника словарю и смену вывески библиотеки

Оренбург, , 08:23 — REGNUM В Оренбурге предлагают установить новую достопримечательность — памятник словарю Владимира Даля. Инициатором выступил Оренбургский благотворительный фонд «Евразия», а проект заявлен на Всероссийский конкурс «Культслед», сообщил корреспонденту ИА REGNUM президент фонда Игорь Храмов и добавил, что посредством памятника организация реализует давнюю мечту — увековечить восьмилетнее пребывание в Оренбуржье известного врача, естествоиспытателя, лингвиста и этнографа Владимира Ивановича Даля.

Проект арт-объекта разработан в 2010 году. Автором проекта стал народный художник России, член Президиума Российской академии художеств, скульптор Александр Рукавишников.

Как признался Игорь Храмов, идея, рассказанная в общих чертах, неожиданно увлекла скульптора. Он без какого-то бы ни было заказа представил в пластилине своё видение памятного знака словарю Даля. Это круговая композиция из бронзы, расположенная в пешеходной зоне, прямо перед входом в главную библиотеку Оренбургской области. Проект арт-объекта представляет собой стол, на котором находится копия первого издания словаря — в четырёх томах. Три книги стоят, одна лежит, раскрытая. На левой странице — объяснение: почему памятник посвящён словарю Ивана Даля и почему именно в Оренбурге. На правой странице приводятся четыре словарные статьи, имеющие у Даля помету «оренбургское» — барханы, замельтешить, качма и кутерьма. Не все эти слова оренбургского происхождения, но Иван Даль услышал и записал их во время пребывания в Оренбуржье.

В Оренбургском благотворительном фонде обратили особое внимание на то, что после установки памятника словарю изменится название областной библиотеки им. Н. К. Крупской. Уже есть договорённость с писательскими организациями и руководством самой библиотеки. Смена вывески будет соответствовать исторической действительности. С появлением нового арт-объекта учреждение культуры перестанет носить имя Крупской, но приобретёт имя Даля.

По мнению инициаторов, появление нового памятного знака может повлечь новые традиции. Поскольку установка запланирована возле библиотеки, напротив главного корпуса Оренбургского педагогического университета, то словарь в бронзе наверняка будет пользоваться популярностью у студентов. Положив на мгновение зачётку между книг словаря, можно безбоязненно идти сдавать сессию. Словарь Даля может стать центральным местом проведения «библионочи» или «ночи искусства».

Добавим, Иван Владимирович Даль пребывал в Оренбургской губернии в 1833—1841 годах. Мысль о создании «Толкового словаря живого великорусского языка» возникла и укрепилась у него в Оренбурге. В поездках по Оренбургскому краю Даль собрал богатый языковой материал, в том числе у переселенцев других губерний. Первое издание его «Толкового словаря» осуществлялось в Москве с 1861 по 1868 год.