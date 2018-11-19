Главный архитектор Иркутска оценил идеи студентов в сфере благоустройства

Иркутск, , 08:13 — REGNUM Главный архитектор Иркутска Сергей Александров высоко оценил творческие работы студентов и сотрудников Иркутского национального исследовательского технического университета, участвующих во Всероссийском конкурсе-выставке «АРХмоделирование», сообщает 19 ноября пресс-служба вуза.

«Предложения «политеховцев» можно домыслить и взять на вооружение при благоустройстве общественных пространств Иркутска», — сказал Александров.

Отмечается, что в экспозицию выставки вошли 82 работы, созданные студентами первых-вторых курсов архитектурных специальностей Иркутского «политеха», Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета и Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина.

Многие из проектов представляют собой арт-объекты в миниатюре. Так, группа под руководством старшего преподавателя кафедры рисунка, живописи, основ проектирования и историко-архитектурного наследия ИРНИТУ Зили Низамутдиновой представила планшет на тему «Арт-объекты в городском пространстве». Студенты придумали несколько вариантов декоративных объектов для кампуса ИРНИТУ — стелу в виде буквы «U», кубический монумент с подсветкой, сложную абстрактную фигуру. Студентка первого курса А. Аношко сконструировала композицию в виде вытянутой буквы «Ф» в готическом стиле, который она предлагает установить рядом с органным залом Иркутской филармонии. Арт-объект со всех сторон окружает графическая площадка-лабиринт, ориентированная на туристов.

Второкурсники уделили внимание моделированию открытого пространства. Студенты второго курса уделили внимание моделированию открытого пространства — они разработали интересные решения для реконструкции набережной реки Ангара вблизи ТЦ «Комсомолл», благоустройства парковой зоны в микрорайоне Солнечный. Будущие архитекторы предложили идеи по благоустройству спортивной площадки в микрорайоне Радужный и использованию водоемов в районе Байкальского тракта.

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