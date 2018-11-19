Синоптики прогнозируют небольшой снег в Москве

Москва, , 08:11 — REGNUM В Москве начало рабочей недели будет относительно тёплым. В дневные часы столбики термометров поднимутся до отметки +2 градуса в Москве и +3 градуса по области.

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По данным Гидрометцентра, погода 19 ноября будет облачной. Возможен небольшой снег. Ветер северного и северо-западного направления будет дуть со скоростью до 8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 761 мм ртутного столба.

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Снег метеорологи прогнозируют в течение всей недели вплоть до выходных.

Как сообщало ИА REGNUM, ночь на 16 ноября в Московской области стала самой холодной с начала осени. В ночные часы температура воздуха упала до — 15 °C. В Москве столбики термометров показывали от — 7 до — 9 °C.

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