Жители Новосибирска жалуются на некачественную уборку снега

Новосибирск, , 08:06 — REGNUM Количество звонков и жалоб со стороны жителей Новосибирска на качество и темпы уборки снега с каждым днём растёт, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 19 ноября, в областном правительстве, глава региона провёл совещание, в ходе которого коснулся вопросов уборки снега.

«Обращаю внимание на необходимость усиления работы по уборке снега и антигололёдной обработке пешеходных маршрутов на улицах Новосибирска. Резервы есть», — сказал Травников.

По данным облправительства, на дорогах региона за прошедшие сутки работали 552 единицы дорожной техники. Противогололёдными материалами обработали около 5 тыс. км автодорог.

Травников велел главам муниципальных образований контролировать ситуацию.

Добавим, как сообщили ИА REGNUM в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 ноября в первой половине дня в Новосибирске ожидается местами небольшой снег. Температура воздуха — 11.-13 градусов. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Местами изморозь. Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.