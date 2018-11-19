На фестивале в Кишинёве представили около 380 архитектурных проектов

Кишинёв, , 07:42 — REGNUM Около 380 работ в сфере архитектуры и дизайна представили участники Международного фестиваля архитектурно-строительных и дизайнерских школ Евразии, который прошёл в Кишинёве, сообщает Publika TV со ссылкой на декана факультета архитектуры Технического университета Молдавии (ТУМ) Серджиу Бежана.

«Здесь представлены проекты студентов выпускных курсов. Жюри конкурса получило почти 380 работ из 32 школ архитектуры и дизайна», — сказал представитель вуза.

Организатором мероприятие выступил ТУМ, а участие в нём приняли студенты и преподаватели более 80 университетов мира.

С российской стороны, в частности, в фестивале приняли участие студенты Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин). По итогам мероприятия они получили три диплома I степени, два диплома II степени, три диплома III степени и 9 сертификатов, подтверждающих участие, сообщили в пресс-службе новосибирского вуза. Также в рамках фестиваля было подписано соглашение о сотрудничестве между Техническим университетом Молдавии и НГАСУ.

Международный Фестиваль проводится с 2009 года, и его цель — усилить роль вузов в профессиональном ориентировании студентов, подготовки специалистов, востребованных на рынке труда, и поощрить пер­спективных выпускников — будущих специалистов в области архитектуры, строительства и дизайна. В следующем году его организуют в Пекине.