Онкодиспансер Якутии переселили в более удобное здание

Якутск, , 07:45 — REGNUM Специализированное медучреждение для лечения больных раком в Якутии переносят в новое место. Руководство республики нашло для онкодиспансера более подходящее здание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Помещения в старом здании были тесными, неудобными и не соответствовали нормативам, по которым должны размещаться медучреждения. Теперь онкоцентр будет располагаться в здании, где раньше был роддом, который, в свою очередь, переселили в новый перинатальный центр.

«Нельзя, чтобы люди, которые борются с таким тяжелым недугом, находились в таких тяжелых условиях. Хорошо, что больные уже размещены в другом здании, которое больше отвечает требованиям. Вопрос по строительству второй очереди онкодиспансера скоро будет решён», — прокомментировал переезд онкодиспансера глава Якутии Айсен Николаев.

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Теперь на первом этаже в бывшем здании роддома будет располагаться поликлиника для онкобольных, на пятом — отделения реанимации и операционные залы. Три этажа займёт стационар на 130 коек. Всё оборудование онкодиспансера уже перевезено.

«Сегодня утром переехала реанимация. Они сейчас уже работают в штатном режиме. Отделения гинекологии, радиологии, химиотерапии, хирургии распределены по отделениям и по палатам», — сказала главный внештатный онколог министерства здравоохранения республики Феодосия Иванова.

Поручение перенести его из одного здания в другое глава республики дал 27 октября. Решить эту проблему были уполномочены министерство здравоохранения республики, руководители онкодиспансера и вице-премьер правительства Якутии Ольга Балабкина. Планируется, что этот переезд онкодиспансера — промежуточный: к 2021 году руководство региона ждёт завершение строительства онкоцентра.

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Как сообщало ИА REGNUM, заболевших раком людей в Якутии были вынуждены лечить в условиях, не отвечающих никаким нормам. Посетив его здание, Айсен Николаев пришёл к выводу: помещения, где расположен онкодиспансер, абсолютно не приспособлены для оказания медицинской помощи: лифта нет, палаты и операционные тесны, коридоры узкие.

«Условия, в которых сегодня работают поликлиника и хирургия онкологического диспансера, не отвечают никаким нормам — ни медицинским, ни общечеловеческим», — комментировал Николаев.