Погибли четверо рабочих: на Урале резонансное дело наконец дошло до суда

Екатеринбург, , 07:31 — REGNUM В Екатеринбурге окончено расследование уголовного дела о гибели четверых человек в результате обрушения на заводе имени Калинина кровли и каркаса корпуса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении СКР по Свердловской области.

Напомним, трагедия произошла 9 ноября 2016 года. В районе 12:40 по местному времени (10:40 мск) у одного из корпусов предприятия рухнули перекрытия. Конструкции упали на площади более 3300 кв. метров прямо на находившихся внизу сотрудников завода с высоты 12 метров. Четверо погибли, ещё 20 выжили, но получили различные травмы.

Одной из причин трагедии изначально называли скопление снега на крыше. Но потом стало понятно, что дело не в этом. Следователи завели уголовные дела по фактам неосторожного причинения смерти четверым людям, причинении тяжкого вреда здоровью и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Одним из обвиняемых стал заместитель главного инженера завода имени Калинина по эксплуатации основных фондов. Следствие полагает. что в 2010—2016 годах им не было организовано надлежащее обследование технического состояния строительных конструкций корпуса №15, не были проведены и работы по усилению этих конструкций. Кроме того, он обвиняется в том, что, зная об аварийном состоянии корпуса, не запретил его эксплуатацию.

Также обвиняемыми по делу проходили трое руководителей строительных фирм. Один из них к настоящему времени скончался. По версии следствия, в ходе реконструкции кровли корпуса №15 они якобы грубо нарушали технологию работ и правила безопасности. Целью этого было скорейшее окончание работ и получение денег. При этом оборудование и стройматериалы они складировали на кровле корпуса №15. Там же поверх имеющейся кровли была создана новая, рулонная. Всё это привело к критической нагрузке и обрушению.

При этом инженер по техническому надзору завода имени Калинина не осматривал место выполнения работ. В итоге всего этого несущая способность конструкций данного корпуса не была обеспечена, а реальные нагрузки превысили проектные более чем в два раза.

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