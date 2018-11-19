В Прикамье под угрозой обрушения первый «уникальный» учительский дом

деревня Разино, Пермский край, , 07:22 — REGNUM В деревне Разино Коми округа Пермского края в плачевном состоянии находится учительский дом. Ту часть, где с 2012 года располагался детский сад, пришлось закрыть во избежание трагических последствий. В любой момент потолок может обрушиться, сообщают СМИ.

Стоит отметить, что учительский дом сдан в эксплуатацию в 2010 году в рамках одноименного проекта. Он разработан в Прикамье и назван уникальным в России. Учительский дом — это начальная школа и квартира для семьи учителей.

В отличие от обычной школы, в учительском доме нет директора и завуча. Учебным процессом руководят сами учителя. Они же занимаются финансовой и хозяйственной деятельностью. Средства на обучение школьников, содержание здания школы учителя получают из краевого и муниципального бюджетов.

Учительский дом в Разино обошёлся бюджету края в 5 млн рублей. Спустя почти девять лет здание оказалось в аварийном состоянии. Дошкольники, а их 23 человека, четыре месяца сидят дома. Крыша требует ремонта, поскольку балки сгнили, а потолок протекает, сообщает «ПармаНовости».

Местные жители считают, что здание строилось с расчётом на пять лет, поскольку так было выгодно. Думали, село будет вымирать, число детей не увеличится. Детский сад рассчитан на 17 детей, тогда как сегодня в деревне дошкольников 40 человек.

Аукцион на услуги по ремонту кровли был назначен на 2 ноября, но из-за отсутствия заявок признан несостоявшимся. Новый тендер прошёл 16 ноября. Как отмечает портал properm.ru, начальная цена контракта снижена с 286 тыс. рублей до 180 тыс. рублей. Согласно условиям договора, исполнитель обязан отремонтировать крышу и привести здание в нормативное состояние до 10 декабря 2018 года.

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